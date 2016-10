Vitória a bordo da Azul

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras terá uma ação marcante e inédita no Outubro Rosa deste ano. Em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), as Vitoriosas – como é chamado um grupo de mulheres que venceram o câncer de mama e estão ligadas a entidade –, entrarão em diversas aeronaves em dez cidades do país para transmitir dicas para detecção precoce à doença e contar sobre suas histórias de superação. Os speeches deverão ser ouvidos por mais de 35 mil Clientes.

Em Porto Alegre, a ação será em 25 de outubro. As demais serão em São Paulo (Viracopos e Congonhas), nos dias 3 e 4/10, respectivamente; Belo Horizonte (5/10); Salvador e Manaus (11/10); Brasília (13/10); Rio de Janeiro (18/10); Recife (20/10); e Curitiba (27/10).

Azul e FEMAMA são parceiras desde 2010, mas é a primeira vez que uma ação neste sentido é realizada.

