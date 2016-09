Vitória sobre o Santos por 2 a 1 tira o Inter da zona de rebaixamento e acaba com jejum de 14 rodadas

O Inter tinha de vencer o Santos para deixar a zona de rebaixamento. E o Inter venceu o Santos por 2 a 1, de virada, em uma jornada dramática no Estádio Beira-Rio. Com o resultado, a equipe chega a 27 pontos, na 15ª colocação.

A emoção esteve por todos os cantos do Beira-Rio na noite desta quinta-feira (08). Especialmente porque o Santos abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo através de Ricardo Oliveira. Naquele momento houve pânico entre os colorados.

O empate ocorreu em lance de sorte. Seijas arriscou chute, a bola desviou na zaga e entrou. Eram 42min. A situação ficou melhor quando Lucas Lima foi expulso ao retardar o jogo. Com um a mais, a partida ficou menos difícil para o Inter.

Na base do abafa, o segundo gol surgiu aos 16min do segundo tempo. Valdívia cabeceou, o goleiro espalmou para o alto. No rebote, Aylon empurrou para as redes do Santos.

Os paulistas tentaram o empate, pressionaram, mas foram bem contidos. Apesar do fim de jogo dramático, o Inter voltou a vencer depois de 14 rodadas.

Inter (2): Danilo; William, Paulão (Eduardo), Ernando e Geferson; Anselmo (Eduardo Henrique), Fabinho, Seijas e Valdívia (Alex); Nico e Aylon. Técnico: Celso Roth.

Santos (1): Vanderlei; Victor Ferraz (Rodrigão), Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Léo (Jean), Renato, Vitor Bueno (Walterson) e Lucas Lima; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Beira-Rio. Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, com Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (trio do Distrito Federal). Cartões amarelos: Anselmo, Fabinho, Eduardo Henrique, Seijas (I); Lucas Lima, Victor Ferraz, Ricardo Oliveira, Gustavo Henrique (S). Gols: Ricardo Oliveira (27min/1ºT), Seijas (42min/1°T), Aylon (16min/2°T). Expulsão: Lucas Lima (S).

