VitÃ³ria vence o Coritiba e complica o Internacional

Mesmo sem entrar em campo, o Internacional deu na noite desta segunda-feira (28) mais um passo em direção à Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Vitória, seu principal concorrente na luta contra o rebaixamento, bateu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira, com golaço de Marinho, e deixou o time gaúcho em situação extremamente complicada para a última rodada.

Com o triunfo, o Vitória chegou a 45 pontos e abriu três em relação ao Internacional, com apenas mais uma rodada pela frente. Fora isso, a equipe baiana tem -1 de saldo, contra -6 do Internacional. Portanto, o time gaúcho precisa, além de vencer o Fluminense fora de casa e torcer por uma derrota do Vitória diante do Palmeiras, tirar a diferença de saldo de gols.

Outra probabilidade de o Internacional escapar do rebaixamento é, além de triunfar, torcer para o Sport não vencer o já rebaixado Figueirense na Ilha do Retiro. A equipe pernambucana soma 44 pontos. O Coritiba, por sua vez, estaciona nos 46 pontos e dificulta a sua ida para a Sul-Americana 2017.

