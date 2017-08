Vitrina da Carne Gaúcha demonstra cortes e receitas de bovinos, ovinos e suínos na Expointer

A Vitrine da Carne Gaúcha chega a sua décima edição na Expointer 2017. Com o objetivo de exaltar a excelência da carne gaúcha, a iniciativa da Farsul apresentará ao público formas de valorizar e aproveitar o produto, através de técnicas de desossa, preparação de cortes e sugestões de receitas. Os eventos ocorrem no Pavilhão Internacional, em frente à Praça Central. O espaço integra o estande do Juntos Para Competir, parceria da Farsul, Senar-RS e Sebrae/RS.

A programação da Vitrine da Carne Gaúcha tem uma oficina especial, realizada quatro vezes ao dia. O roteiro dessa atividade inicia com a apresentação do técnico profissional de desossa, Marcelo Conceição, conhecido como Marcelo Bolinha. Ele mostra métodos de fracionamento de carcaça a partir de bovinos, bubalinos, ovinos e suínos. A ideia é valorizar os cortes, estimulando o aproveitamento das qualidades da carcaça. Todas as carnes exibidas no espaço são fornecidas por diferentes associações de raças. Durante as apresentações há sempre a presença de um técnico da associação da raça sendo apresentada, para destacar aptidões e características raciais.

O roteiro da oficina segue com o chefe de cozinha Márcio Ávila, que demonstra as melhores formas de processamento dos cortes carnes ovina, bovina e suína, aproveitando ao máximo a qualidade das carnes apresentadas. O chefe demonstra ainda diversas receitas. Nesta etapa, o público pode acompanhar a produção de pratos a partir dos cortes exibidos, desde churrasco até preparos mais elaborados. Há, ainda, um momento de degustação para os participantes.

A estrutura da Vitrine da Carne Gaúcha conta com uma área envidraçada e refrigerada. Em sua volta, uma arquibancada acomoda o público, que pode conhecer também ações que prezam a excelência do produto. São apresentados como é aplicado o Sistema de Inspeção Animal, exemplos de boas práticas de manipulação da carne, além dos altos padrões de higiene e limpeza.

Participam da iniciativa as raças Angus, Devon, Hereford e Bradford, a Cooperbúfalo, o modelo de produção de bovinos Alianza del pastizal e as entidades ABCZ – Associação Brasileira de Criadores de Zebu, ARCO – Associação Brasileira de Ovinos e ABCS – Associação Brasileira de Criadores de Suínos.

Juntos para Competir

O Juntos para Competir visa incorporar tecnologia e fortalecer a gestão dos sistemas produtivos de carne bovina e ovina. Esta é a base de atuação dos projetos de atendimento coletivos do programa. Todas as ações estão orientadas para o aumento de produtividade e eficiência produtiva dos rebanhos, agregando valor à carne produzida nestas propriedades, gerando incremento de renda e competitividade aos produtores rurais.

