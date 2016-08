Vitrine da Carne atrai visitantes na Expointer

O Programa Juntos para Competir, numa parceria do Sebrae-RS, Senar-RS e Farsul, promove na Expointer a Vitrine da Carne, uma das grandes atrações da feira, reunindo apreciadores de uma boa carne, curiosos e público em geral em torno do aprendizado de cortes e preparo do produto. Na manhã desta quarta-feira, profissionais e técnicos da Associação de Criadores de Ovinos tutelaram a edição da Vitrine da Carne, sob o comando de Marcelo Bolinha, o açougueiro, e Márcio Ávila, chef de cozinha, que preparou carne de cordeiro selado na chapa de ferro e finalizado na panela de ferro, servido com pirão de mandioca preparado com caldo de cordeiro, intensificando seus sabores.

A carne, de um animal jovem, é apresentada com selo de certificação, o que garante sua qualidade e origem, segundo os técnicos da Associação. “São animais alimentados a pasto nativo”, salientam.

