Vitrine mostra o melhor da carne gaúcha

O cheiro que exalava no ambiente não deixa dúvidas: a qualidade da carne é fundamental para um bom churrasco. Preparados apenas com sal, os cortes Angus Certificados foram os grandes protagonistas da Vitrine da Carne Gaúcha na tarde deste sábado (25/8), primeiro dia de Expointer, no Pavilhão Internacional. Desossando um traseiro Angus, o açougueiro Marcelo Bolinha fazia os cortes, que eram acompanhados atentamente pelo público. O animal foi criado a pasto e tinha em média 20 meses quando foi abatido e apresentava acabamento de gordura uniforme.

Enquanto fazia a demostração, o açougueiro repassou algumas orientações. Por exemplo, ressaltou que a gordura é essencial para o sabor diferenciado da carne. “Essa gordurinha que sai quando puxamos não é para tirar. Ela vai escorrer quando aquecida e é isso que dá o sabor. Ela pode ficar quase que um bacon bovino”, afirma.

O chef Márcio Ávila ficou responsável pelo preparo da carne. Para ele, interferir o mínimo possível no tempero é essencial para manter o sabor natural, mas sugere que ela seja aquecida pelo lado da gordura.”Se for de lado, talvez a carne não leve o calor necessário para deixar a gordura macia”. A apresentação ficou sob a responsabilidade do coordenador de qualidade do Programa Carne Angus, Gabriel Beltrão, que explicou a importância da certificação da carne para comprovar a sua qualidade.

A Vitrine da Carne Gaúcha conta com carne Angus das marcas parceiras Angus Supreme (Cotripal), Best Beef Angus (Frigorífico Silva), Zaffari Angus (Frigorífico Silva), Zimmer Angus (Frigorífico Zimmer) e Comercial Zaffari (Frigorífico Zimmer). O evento é promovido pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) em parceria com as Associações de Raças. As próximas apresentações Angus serão na próxima segunda-feira (27/8), às 16h30min, para cortes traseiros, e na terça, quarta e sexta-feira, às 10h30min, para cortes dianteiros. Todas as apresentações serão ministradas por um técnico do Programa Carne Angus, que explicará os processos de certificação e qualidade.

