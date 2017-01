Vitrines tecnológicas apresentam novidades para os produtores

Sempre destaque em todas as edições da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, o espaço das vitrines tecnológicas mais uma vez será um chamariz no evento, que, em 2017, ocorre de 16 a 18 de fevereiro na Estação Experimental do Arroz, no Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), em Cachoeirinha (RS). Este será o momento em que os produtores poderão conhecer as novidades e inovações das empresas e entidades do setor para as culturas do arroz, soja e milho.

Conforme o gerente de Pesquisa do Irga, Rodrigo Schoenfeld, o desenvolvimento das áreas para as vitrines tecnológicas está sendo satisfatório e a expectativa é que as expositoras possam apresentar o melhor potencial das suas lavouras. “É um momento que os produtores vão acesso a todas estas novidades do setor. São empresas que geram tecnologias para os produtores. Teremos toda a concentração de inovações em uma área durante o evento”, observa.

De acordo com Schoenfeld, o Irga, por exemplo, trará como novidade a realização de dois roteiros técnicos simultâneos, além da apresentação de seus dois grandes projetos de transferência de tecnologia, que é o Projeto 10 Mais no arroz e o projeto Soja 6000, com o trabalho de rotação de arroz com soja. “Teremos também uma área de três mil metros quadrados que teremos um primeiro momento do arroz, onde demonstraremos semeadura, manejo de produção e controle de doenças. Teremos depois uma área de soja com o lançamento de uma cultivar com a Bayer para áreas de terras baixas, além de um espaço para mostrarmos a integração lavoura e pecuária”, informa

Participam das vitrines tecnológicas Basf, Bayer, Delta Plastics, Dow Agrosciences, DuPont, Embrapa, Fertilá , FMC, Ihara, Irga, Mosaic, Pioneer, RiceTec, Sementes Condessa, Super N, Syngenta e UPL. As novidades deste ano são a Tovese Corretora de Seguros, que á um espaço na parte das vitrines, e a Fundação Espaço Eco, instituição voltada à sustentabilidade, as quais farão apresentações sobre dois importantes temas do momento: seguro rural e meio ambiente respectivamente.

