“Viúva da Mega-Sena” é julgada em tribunal no Rio de Janeiro

Começou por volta das 11h desta terça-feira (13) o julgamento de Adriana Ferreira de Almeida, “viúva da Mega-Sena”. Ela é acusada de mandar matar o vencedor da Mega-Sena Renné Senna, em janeiro de 2007.

A ré chegou ao Tribunal do Júri de Rio Bonito (RJ) acompanhada de três advogados. O júri é composto por sete pessoas, sendo dois homens e cinco mulheres e é presidido pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser.

O julgamento é acompanhado pela filha da vítima, Renata Senna.

A Justiça prevê os depoimentos de oito testemunhas de acusação e de 13 de defesa.

Viúva de Renné, Adriana chegou a ser presa em 2007. Mas foi absolvida pelo Conselho de Sentença do Tribunal em dezembro de 2011. No entanto, ao julgar recurso ajuizado pelo Ministério Público, em abril de 2014, os desembargadores da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinaram que a cabeleireira fosse submetida a novo julgamento.

Apontados como executores do assassinato de Renné, Anderson Silva de Souza e Ednei Gonçalves Pereira foram condenados, em 2009, a 18 anos de prisão. (AG)

