Viúva de Che Guevara não recebe aposentadoria no Brasil

Não, a viúva de Che Guevara não recebe aposentadoria do Brasil. A história, além de falsa, é antiga. Basta procurar no Google ou em outro site de pesquisa para ver que a mentira já foi desbancada em 2014. A corrente que circula no aplicativo de mensagens é a foto de um site com um título que informa que a suposta “aposentadoria por viuvez” seria paga pelo Brasil há dez anos.

