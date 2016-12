ViÃºva e as trÃªs filhas de Marcos Paulo dividirÃ£o a heranÃ§a de 30 milhÃµes de reais do ator

Antonia Fontenelle e as três filhas de Marcos Paulo (Vanessa Simões, Mariana Tristão e Giulia Costa) vão dividir uma herança estimada em 30 milhões de reais. Caberá à Justiça determinar quanto cada herdeiro do ator vai receber.

Desde a morte do também diretor, em novembro de 2012, a atriz e as filhas passaram a travar uma disputa nos tribunais. Há três anos, a Justiça havia concluído que ela não tinha direito à herança. Mas o advogado de Fontenelle entrou com pedido para que ela fosse reconhecida como herdeira de Marcos, com quem estava casada na época de sua morte.

Com a nova decisão judicial a favor de Fontenelle, os advogados pediram um levantamento dos bens de Marcos por parte do inventariante. Isso inclui os bens do seu acervo, aplicações financeiras e contas bancárias.

