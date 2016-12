Viúvas de jogadores da Chapecoense fazem homenagens um mês após a tragédia

As famílias das 71 vítimas do voo com a delegação da Chapecoense ainda choram pela perda dos entes, que se foram na tragédia que aconteceu próximo a Medellín, na Colômbia. Nesta quinta-feira (29), completa-se um mês do acidente com o voo da LaMia, e as viúvas de alguns dos 19 jogadores que morreram fizeram homenagens nas redes sociais. Todas falam sobre a dor que não passa, a saudade que ficou e agradecem pelos momentos felizes que viveram ao lado dos atletas.

“Mas eu só quero lembrar, que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Eu só queria se tivesse você. Um mês sem você. Amo até no céu’, escreveu Letícia Padilha, viúva do goleiro Danilo.

“Deus lhe deu muitos dons, e você os transformou em talentos. Deus lhe deu força e luz, e você trilhou um caminho brilhante rumo ao sucesso. Deus lhe deu uma chance, e você a transformou em várias oportunidades!” Você marcou de uma forma muito especial… Amor sem fim!!! Luto. Um mês. Saudade que dói. Foi lindo viver com você. Gratidão a Deus”, escreveu Barbara Calazans, viúva do meia Ananias.

“Meu príncipe! Te amo! É uma saudade que não cabe no peito”, escreveu Aline Penteado, viúva do zagueiro Filipe Machado.

“Hoje, meu amor, faz um mês que você foi viajar e não voltou mais. Será que estou vivendo um pesadelo? Quero acordar e tudo voltará o normal como era antes, acordar e você estar me esperando chimarrão, que só você sabia fazer! Meu Deus que tristeza”, escreveu Susi, viúva do zagueiro Willian Thiego.



“Está perto o dia amanhecer e é mais um dia sem você! Nada mudou em mim. Eu só consigo me lembrar daquele adeus no seu olhar. Quero te ver, conto os minutos, parece absurdo, não posso respirar! Admito… admito que talvez a minha ficha nem tinha caído ainda. Meu preto, como eu amava conversar contigo. Como eu amava receber teu bom dia, teu boa noite… Teus cuidados! Foram SETE ANOS ao teu lado, aprendendo, rindo, chorando, mudando, crescendo… AMANDO! Uma amizade que ia além de qualquer coisa. Uma cumplicidade sem tamanho! “Vamos?”, eu dizia! “Mas é óbvio que vamos!”, você dizia! Topávamos tudo um com o outro. Juntos, nada nos impedia de alcançar nossos objetivos. Eram tantos planos para 2017, que eu não sei se consigo sozinha. Mas eu vou tentar! Vou colocar nossos doces em prática, o futuro do nosso filho no futebol e mais alguns sonhos e planos que tínhamos no nosso íntimo! NÃO VOU DESISTIR! Vou cumpri- los. Hoje, se completa meu PRIMEIRO MÊS sem você. Um mês que te sinto, mas não te vejo, que te abraço, mas não te beijo. Um mês que ouço o som da tua voz, mas não entendo o que me fala. Quero ser forte para passar por isso com nosso filho, mas como faço meu preto, para fazer o Be entender tudo isso, se nem mesmo eu entendo?! Como faço para ele não te esperar chegar, se eu ainda te espero?! Por uma eternidade com você! Feito o sol e o mar, feito o céu e o luar, a gente se combina não da para imaginar um sem o outro. Se o destino escreveu que era você e eu, ninguém pode mudar teu coração. Hoje faz parte do meu corpo…. te amo eternamente, @denerassuncao”, escreveu Amanda, viúva do lateral-esquerdo Dener.

“Meu Amor, Minha Vida, hoje faz um mês que você se foi. Um mês que estou vivendo sem o seu carinho ao dormir e ao acordar. Um mês que estou sem escutar bom Dia e boa Noite, amor da Minha vida. Um mês sem brincarmos de falar que quem amava mais um ao outro. Quantas e quantas saudades, uma saudade que não cabe não peito. Um amor inexplicável. Como eu queria você de volta, amor da minha vida. Quanta falta você me faz, mas sei, meu amor, que você está num lugar lindo e junto com o papai do céu, tem cuidado todos os dias de mim e do nosso filho. Sua sementinha que ficou aqui comigo. Você é e sempre será o grande amor da minha vida, meu preto, meu lindo e eterno Amor. Obrigado pelos cinco anos em que todos os dias me fez a mulher mas feliz e realizada desse mundo! Papai, nós te amamos muito e estamos com Muitaaaaaa Saudades. Um mês que a minha vidinha se foi. Amor além da vida. Quantas saudades, vida. Meu marido, meu tudo. Te amarei infinitamemte”, escreveu Graziele, atacante Tiaguinho.

