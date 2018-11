A Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre promove uma edição especial do tradicional passeio “Viva o Centro a Pé” durante a Feira do Livro, neste domingo, 18. O encontro está marcado para as 10h, no estande da prefeitura na Feira. Na primeira parte do programa, o roteiro terá como base o Mapa Literário de Porto Alegre, começando na Feira do Livro.

