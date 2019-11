Viva o Centro a Pé visita cemitérios neste sábado

O roteiro do projeto Viva Porto Alegre a Pé do próximo sábado (23) visita dois cemitérios importantes para a história de Porto Alegre: o São Miguel e Almas e o Memorial Ecumênico Martim Lutero, conhecido como Cemitério Evangélico. O encontro será às 10h, na entrada do São Miguel e Almas, na avenida Oscar Pereira, 400. Quem vai fazer a orientação é a historiadora Luciana de Oliveira. As inscrições devem ser feitas no site do Centro de Pesquisa Histórica, da Coordenação da Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura. É preciso também fazer a doação de 1 quilo de alimento não-perecível. Em caso de chuva, o roteiro será cancelado.

O São Miguel e Almas é um cemitério católico, de arquitetura bastante marcante. Projetado pelo arquiteto italiano Armando Boni, foi o primeiro cemitério vertical da cidade. A parte antiga tem mausoléus que reúnem centenas de obras de arte produzidas entre 1820 e 1940.

Já o Memorial Ecumênico Martim Lutero é considerado um cemitério-floresta, por sua integração com a natureza. Os seus monumentos funerários quase não possuem esculturas e constituem uma obra arquitetônica simples, linear e com preceitos modernos. O local abriga os restos mortais de diversas personalidades de origem alemã ligadas ao comércio e à indústria que marcaram o desenvolvimento econômico da cidade – como das famílias Renner, Gerdau, Bopp e Neugebauer, entre outras.