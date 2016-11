Viviane AraÃºjo cai no samba de calÃ§a justinha e barriga de fora

Que Viviane Araújo arrasa no samba não é novidade. A rainha de bateria do Salgueiro mostrou muito samba no pé durante ensaio na quadra da agremiação na Zona Norte do Rio. A atriz escolheu uma calça justinha vermelha e uma blusa que deixava parte de sua barriga à mostra para a noite de samba.

“Eu só tenho uma coisa pra falar: parabéns, meu Salgueiro, pelo ensaio emocionante de hoje! Parabéns minha bateria Furiosa! Me arrepiou do começo ao fim! Só entende quem é Salgueiro”, disse Viviane na rede social Instagram.

