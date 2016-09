Viviane Araújo detona seguidora na internet após crítica

Criticada no Instagram, Viviane Araújo não se conteve e fez questão de rebater a alfinetada que recebeu. Após posar de barriga de fora na academia, a atriz foi acusada de ser “plastificada” por uma seguidora.

Sem papas na língua, a atriz detonou: “No dedo do pé ainda não fiz, não. Inclusive, se você quiser o contato do meu cirurgião, te passo para ver se ele dá um jeitinho em você! Está precisando, hein, amiga! Beijo no ombrinho”.

A morena, no entanto, não parou por aí e mandou outro recado à mulher. “Ah, se quiser o contato também da minha hairstylist para dar um jeito nesse seu megahair, também está às ordens! Ah, tenho também um tatuador fera para consertar esses teus rabiscos!”, completou.

Comentários