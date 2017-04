Viviane Araújo dispara: “Graças a Deus não fui a morena do ‘É o Tchan'”

Viviane Araújo atua, dança, samba como ninguém e ainda é uma das maiores musas do Brasil. Depois de ganhar o concurso “Garota Fantástico” em 1994, a carioca disputou a vaga de “Morena do Tchan” no palco do “Domingão do Faustão” em 1997, perdendo a competição para Scheila Carvalho.

Ao ser questionada por Serginho Groisman sobre como sua vida teria sido diferente caso tivesse ganhado o posto, Viviane não mostrou ressentimentos.

“Não sei explicar, mas encontrei com a Scheila Carvalho várias vezes e ela se deu ‘super bem’. Mas não era para eu ser. Quando eu perdi, chorei muito. Cheguei na semifinal, mas não passei. Fiquei frustrada, tinha só 22 anos e não sabia o que ia fazer da vida. Mas graças a Deus que não fui a Morena do Tchan porque hoje estou aqui.”

Durante sua participação no programa “Altas Horas, que vai ao ar no próximo dia 16, alguns dos momentos mais marcantes de sua trajetória foram relembrados por Serginho Groisman.

No VT, imagens de Viviane em “Brava Gente”, “Escolinha do Professor Raimundo” e “Império” foram mostradas, além de Viviane dançando no concurso “Morena do Tchan”.

A vergonha ao ver sua versão de 22 anos rebolando com um shortinho amarelo no telão era clara, mas Viviane afirmou estar muito emocionada em ver o quanto sua carreira evoluiu nos últimos 20 anos. (AD)

