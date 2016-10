Vivo investe R$ 9 milhões e inaugura rede de fibra ótica em Cachoeira do Sul

Vivo inaugura hoje (31), em Cachoeira do Sul-RS, a primeira estrutura de rede 100% fibra ótica do Rio Grande do Sul. Com um investimento inicial de R$ 9 milhões feito pela operadora, o município passa a contar com o que há de mais avançado em internet banda larga, com até 300Mbps, TV com canais HD e o Vivo Play em todos os pacotes e telefonia fixa com planos para consumidores que buscam conexão e conteúdos de alta qualidade.

“O investimento em Cachoeira do Sul evidencia sua importância na estratégia da Vivo. Vamos atender um perfil de consumidor que busca as melhores conexões não só em telefonia móvel, mas também em internet banda larga de ultravelocidades, TV por assinatura e telefonia fixa”, diz José Carlos Rocha Júnior, diretor de Vendas Regional Sul para o segmento Fixo da Vivo.

A operação da empresa na cidade atenderá, inicialmente, 27 bairros. A cobertura contempla Tupinambá, Tibiriçá, Soares, São José, Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Helena, Rio Branco, Quinta da Boa Vista, Ponche Verde, Pq. Scopel, Otaviano, Oliveira, Noêmia, Medianeira, Marques Ribeiro, Marina, Gonçalves, Frota, Drews, Cohab, Centro, Bom Retiro, Barcelos, Augusta, Carvalho e Aldeia.

Tecnologia

A rede que leva a fibra ótica até a residência do cliente utiliza uma das tecnologias mais avançadas do mundo: a GPON (Gigabit Passive Optical Network). “Esta rede é a melhor opção para navegar em alta velocidade, jogar online, ver vídeos e usar aplicativos que exigem muita banda. Tudo isso com uma conexão estável, mesmo com diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo” revela o executivo da Vivo.

