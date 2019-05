Vivo promove workshop gratuito “Networking nas Redes Sociais”

Dar dicas com boas práticas de interação digital nas redes sociais mais usadas do mundo LinkedIn, Instagram e Facebook é a proposta do workshop “Networking nas Redes Sociais”, que a Vivo promove nesta quinta-feira (23), às 19h30, na loja Vivo do Shopping Iguatemi. O workshop será ministrado por Lízia Borba, community Manager da Escola Conquer, em Porto Alegre, que irá falar sobre postura digital, approach, apresentação pessoal, gestão de conteúdos e conversas online. As inscrições são gratuitas para todos os públicos, clientes ou não e podem ser feitas no site www.vivo.com.br/acontecenavivo ou diretamente na loja da Vivo.

A iniciativa integra o programa ‘Acontece na Vivo’ que reforça a proposta da operadora de transformar suas lojas em pontos de experiência. Contempla workshops gratuitos e eventos realizados com empresas parceiras (fabricantes, programadoras, entre outras). Atualmente, as ações são para os públicos infantil, gamers, amantes da tecnologia, arte e cultura, e muito mais. Entre os destaques está o workshop ‘Descomplicando a Tecnologia’ para o público 60 anos+. Parte destes eventos contam ainda com tradução em libras. Confira a agenda no site da Vivo e se inscreva.

Serviço

Workshop Networking nas Redes Sociais

Palestrante: Lízia Borba – Community Manager da Escola Conquer, em Porto Alegre

Público alvo: pessoas de todas as idades

Data: 23/05 (quinta-feira)/ 19h30 às 20h30/ Loja Vivo no Shopping Iguatemi – Porto Alegre

Inscrições: gratuitas, mas requer cadastro prévio pelo site www.vivo.com.br/acontece-na-vivo ou diretamente na loja da Vivo.

