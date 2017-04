Vizinhos tentam agredir mÃ£e suspeita de maus-tratos apÃ³s bebÃª ser achado morto

A mulher chegou a casa no bairro Ipiranga, na Zona Norte da cidade, depois que policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram chamados por vizinhos ao local. De acordo com o aspirante da PM Jeferson Aparecido de Jesus, ela alegou que deixou os filhos com o marido na noite de sábado (8), depois que o casal teve uma discussão. Ele não foi localizado.

“A mãe disse que devido às brigas saiu com uma amiga e deixou as crianças com o pai e só retornou hoje pela manhã, e a criança já estava em óbito. Ela relata que houve agressão por parte do marido e que um desses socos acabou pegando na criança”, diz Jesus.

A moradora, que prefere não ser identificada, conta que acompanhou o garoto até a casa e eles encontraram o bebê sujo e sem movimentos em um dos quartos. “Ela estava num colchão no chão. Meu menino pegou ela e ela já estava molinha. A gente tentou fazer massagem, tentou ressuscitar, mas não teve jeito. O bombeiro chegou e foi fazer os procedimentos, mas não teve jeito. A menina já estava morta.”

O padrasto das crianças não estava e a mãe chegou ao local durante os trabalhos da polícia e dos bombeiros. No momento em que era conduzida à viatura para ser levada à delegacia, moradores revoltados com a morte do bebê xingaram e tentaram agredir a mulher. Ela acabou sendo atingida por tapas e a PM precisou usar a força para conter os mais exaltados.

Relato de violência

De acordo com a polícia, vizinhos relataram que as brigas entre o casal são constantes, mas nenhuma ocorrência por violência doméstica foi registrada anteriormente. No sábado, a mãe chegou a contar a uma vizinha que o companheiro havia tentado agredi-la e que um soco atingiu a cabeça do bebê que estava no colo dela.

“Na hora que ela foi na minha casa ontem à tarde ela falou que o marido tinha dado um soco nela e pegou na criança. Estava vermelha a cabecinha da criança no lado, mas eu não sei qual foi a gravidade do negócio. Hoje de manhã que a gente viu toda essa barbaridade aqui”, diz a mulher, que prefere não se identificar.