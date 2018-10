O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pela vitória na disputa presidencial brasileira no domingo (28). Bolsonaro foi eleito democraticamente o 38º presidente da história do Brasil com 57.797.847 votos válidos, o equivalente a 55,13% do eleitorado. Fernando Haddad (PT) teve 47.040.906 votos válidos, o equivalente a 44,87%.

