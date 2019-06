Você conhece o Ho’oponopono? Workshop na capital explicará a filosofia havaiana

Uma capacitação diferente chegará ao Plaza São Rafael, no sábado, 6 de julho. O Workshop: Casa Viva e Ho’oponopono tratará dessa filosofia havaian que tem sido tão falada nos últimos meses. A ministrante será a doutora Lídia Sabbadini, dentista humanista e especialista em Física Quântica na Saúde. As atividades ocorrem entre 14h e 17h.

A proposta da filosofia tem ligação com a ideia de recalibrar energias, seja em casa ou no local de trabalho. “Não se trata de crendice ou superstição… É o poder do perdão e da gratidão bem dirigidos”, explica Sabbadini. A especialista ainda destaca que, quando se compreende “a arte de limpar memórias” é possível dirigir as intenções e memórias.

“Será maravilhoso cada um de nós se sentir 100% responsável, drenar as vibrações negativas e a partir de então cuidar para impregnar nossos lugares com palavras e sentimentos positivos. É ‘só e tudo isso’ (sorriso e pausa) o que vamos aprender a fazer neste workshop Casa Viva” ressalta a especialista.

Informações sobre o workshop podem ser obtidas pelo telefone (51) 9-9115-2090.

Serviço

O quê? Workshop: Casa Viva e Ho’oponopono

Quando? 6 de julho, das 14h às 17h

Onde? Plaza São Rafael

