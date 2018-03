Você está preocupado com o escândalo do Facebook? Saiba como proteger seus dados

O escândalo gerado pela revelação de que a consultoria Cambridge Analytica teve acesso aos dados de 50 milhões de usuários do Facebook trouxe à tona os riscos para a privacidade dos internautas. A origem do vazamento das informações foi um teste de personalidade, com perguntas usadas para traçar o perfil das pessoas. Os mais radicais podem considerar que abandonar a rede social é a melhor forma de proteger seus dados. Quem quer se manter conectado, no entanto, pode adotar alguns cuidados para evitar ter seus dados expostos.

O próprio Facebook divulgou recentemente uma espécie de guia para ajudar os usuários a controlar sua privacidade na rede social e especialistas também fazem uma extensa lista de recomendações.

Confira as dicas a seguir:

Ajuste as configurações de privacidade

O primeiro passo para se proteger é ajustar as configurações de privacidade no seu perfil do Facebook. É possível minimizar as informações que compartilha de forma pública e selecionar que apenas seus amigos vejam seus posts ou só você veja a lista de seus amigos.

Leia as políticas de privacidade

Deixe a preguiça de lado e leia todos os termos de privacidade que são apresentados quando se assina um novo aplicativo ou ferramenta de internet. Em geral, há um contrato que prevê os termos para o compartilhamento de dados. Se houver alguma indicação que não concorde, o caminho é não usar o programa.

Confira os aplicativos ligados ao seu Facebook

Ao usar o login do Facebook para ter acesso a um outro site, jogo ou aplicativo, esses serviços podem ter acesso a seus dados pessoais. Na sua página do Facebook, vá em “Configurações” para saber quais são os aplicativos que estão conectados a ele. A partir daí é possível verificar que tipo de autorização foi dada a cada aplicativo. Apague os programas que não usa mais e reveja as permissões daqueles que continuará usando.

Limpe periodicamente o histórico de navegação

Browsers usados para o acesso à internet — como Chrome, Safari e Internet Explorer — vão acumulando os dados de navegação dos usuários ao longo do tempo. Para minimizar os riscos para sua privacidade, é recomendado que se limpe periodicamente o histórico de navegação e também os chamados cookies, que são arquivos pequenos enviados por sites e armazenados no navegador, onde são registrados dados sobre nós. Eles podem funcionar como rastreadores de nossos passos na rede.

Fique atento a marcas desconhecidas

Há uma infinidade de programas e aplicativos disponíveis na rede e todo cuidado é pouco. Dê preferência a marcas ou instituições que sejam conhecidas e respeitadas. Às vezes, há problemas mesmo que se leia as políticas de privacidade. No caso do aplicativo “thisisyourdigitallife” — quiz de perguntas sobre personalidade que está na origem do escândalo de uso de dados do Facebook pela Cambridge Analytica —, os termos de privacidade previam que os dados seriam coletados para uso acadêmico, mas não falava sobre uso comercial. Mas até quem teve cautela nesse caso poderia ter problemas: o pesquisador que criou o aplicativo era da Universidade de Cambridge. Assim, nunca é demais pensar duas vezes antes de baixar um aplicativo ou programa novo.

Instale bloqueadores de rastreadores

Há programas que podem ser instalados no browser para tentar bloquear os rastreadores incluídos em sites, como Disconnect e Privacy Badger. Há um preço a pagar, no entanto: esses programas às vezes fazem com que algumas partes de sites tenham problemas ou simplesmente não apareçam.

Instale um bloqueador de anúncios

Outra forma de proteção é a instalação de bloqueadores de anúncios, seja no computador ou no smartphone. Isso porque alguns anúncios podem ser programados para rastrear e coletar informações dos usuários. Um dos bloqueadores disponíveis é o uBlock Origin.

Deixe seu comentário: