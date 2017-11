Você não precisa passar fome para mudar seu corpo; e pode comer ainda mais

Para perder peso você precisa queimar mais calorias do que ingere, não é mesmo? Soa como uma matemática simples. Mas não é preciso exagerar e passar fome, ficar fraco ou viver em jejum. Em uma publicação no Instagram, a blogueira alemã Nessa Phere quis mostrar que o corte de muitas calorias não funciona e que as vezes é preciso comer mais para transformar o corpo.

“Recebo muitas perguntas sobre o quanto você deve comer. Não é fácil responder. Depende de muitas coisas: peso, altura, idade, quão ativo você é, qual sua frequência de treinos, quão intensos são e qual seu objetivo”, explicou a musa. “Mas o que é definitivamente fácil de estimar é o quando você não pode deixar de comer. Você não pode morrer de fome! Quando vejo pessoas comendo 800-1200 calorias, isso me assusta seriamente”.

Segundo a postagem, o que acontece é que nosso corpo precisa de combustível para funcionar, enfrentar desafios, se sentir bem e alcançar objetivos. E quanto mais ativo você quiser se manter, mais calorias você precisará. Se for investir pesado em exercícios, pode aumentar as calorias da dieta.

“É normal que, quando você quer perder gordura, você diminua a ingestão de calorias. No entanto, você deve ser inteligente ao fazer isso. Não coloque seu corpo com um alto déficit calórico logo no início do processo. Você não terá muito o que cortar mais tarde e não verá nenhum progresso.”

A sugestão é descobrir quantas calorias você deve diminuir por dia, mas cortar apenas 10% desse resultado durante as primeiras semanas, para permitir que seu corpo se acostume com o processo. Cortar, de repente, 500 calorias por dia vais ó causar fome de leão, irritação e provavelmente fará com que você desista da dieta.

É preciso ser consciente com a ingestão de calorias e comer uma quantidade suficiente de alimentos, nunca menos de 1.200 calorias. As fotos da blogueira mostram que, ao menos para ela, a tática funcionou.

“Se você olhar para o meu progresso ele aconteceu principalmente quando mudei meus hábitos alimentares (e comecei a treinar). Quando eu passei para uma ingestão linear de calorias por dia, meus resultados foram mais rápidos. Ter consistência e uma alimentação regular foram a chave. Se você está com uma ingestão muito baixa de calorias e não vê progresso, tente comer mais. Pode ser um pouco difícil no início, você pode ganhar peso, mas quando seu corpo se ajustar você verá só benefícios”.

Deixe seu comentário: