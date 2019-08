Você sabe qual a cidade mais segura do mundo? Confira!

No Índice de Cidades Seguras 2019, divulgado por um grupo de pesquisa da revista britânica The Economist, foram apontadas as localidades menos perigosas de todo o mundo. E a campeã fica na Ásia: Tóquio. A capital japonesa já lidera o ranking pela terceira vez consecutiva.

A escolha é feita por uma avaliação baseada em 50 indicadores. Dentre as questões avaliadas estão as taxas de crime e as mortes por desastres naturais. Conforme os pesquisadores, a pontuação de Tóquio se deve ao seu planejamento de prevenção de desastres e aos baixos níveis de crimes violentos e infecção de vírus de computação, apesar de ainda sofrer com corrupções e crimes organizados.

O segundo lugar ficou para Cingapura, cidade-estado asiática, e o terceiro para a também japonesa, Osaka.