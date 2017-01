Você sabe quanto custa a comida que as companhias aéreas servem nos aviões?

As mudanças na área da aviação civil podem ser observadas de várias formas, a começar pela mesinha que fica à frente do assento. Nos anos 1950, companhias como a americana Pan Am prometiam “comida deliciosa, preparada em quatro cozinhas que operam simultaneamente”. Já no começo do século 21, empresas como a British Airways ou a American Airlines reduziram suas ofertas a lanches e passaram a cobrar separadamente por eles. Isso é explicado pelo impacto do aumento do preço dos combustíveis, entre outros motivos.

Entre 2008 e 2011, oito companhias aéreas internacionais declararam falência. Muitas empresas lançaram mão, assim, de dois recursos clássicos: eliminar tudo o que é considerado supérfluo e cobrar por tudo que seja indispensável. No entanto, com a queda no preço do petróleo, essa tendência pode estar se revertendo. Em fevereiro deste ano, a United Airlines e a American Airlines voltaram a oferecer lanches “gratuitos” – incluídos no preço da passagem – em certos voos.

A American Airlines também anunciou que restabeleceria o serviço de refeições completas em determinadas rotas de distância média. “[Antes] a questão era como sobreviver. O que mudou é que as empresas aéreas conseguiram arrumar seus negócios e retomar a capacidade de reinvestir em nossos clientes”, disse Fernand Fernández, vice-presidente de mercado global da American Airlines. Contudo, o custo das refeições ainda é um tabu para a maior parte das companhias aéreas.

“Não temos permissão para discutir isso”, disse uma porta-voz da SkyChefs, uma das principais fornecedoras mundiais de refeições e lanches para empresas aéreas. A colombiana Avianca, uma das maiores da América Latina concordou em falar sobre os custos.

“Para a Avianca [o custo por passageiro para servir uma refeição na classe econômica] varia de 1 dólar a 13 dólares, dependendo da distância do voo”, afirmou Claudia Arenas, diretora internacional de comunicação e assuntos corporativos da empresa. Ela ressalvou que os custos para a classe executiva ou primeira classe são mais elevados, “entre 5 dólares e 30 dólares”.

As cifras coincidem com os dados e do BTS (Bureau de Estatísticas de Transportes, na sigla em inglês) do Departamento de Transportes dos Estados Unidos. Segundo o órgão, o gasto médio, em 2014, das dez companhias estudadas em todas as classes e distâncias foi de 3,61 dólares por pessoa.

Conforme o BTS, desde 2001, houve uma queda de 25% nos recursos investidos nesse serviço. As estatísticas não englobam outros custos associados à alimentação nos aviões, entre eles: transporte, armazenamento, serviço e descarte de lixo. Contudo, não é possível evitá-los, ainda que as companhias queiram cobrá-los à parte: os aviões precisam ter os produtos a bordo e à disposição dos passageiros.

Refeição no avião é cara

Esse pode ser um dos motivos pelos quais os preços sejam tão altos: um levantamento realizado, em 2013, por um site de comparação de preços na Grã-Bretanha descobriu que, em média, comprar comida e bebida em um avião era pelo menos 241% mais caro do que no supermercado. Por isso, economizar pouco mais de 3 dólares por passageiro (e, em teoria, no preço da passagem) não parece muito. A pergunta é se faz sentido, em termos financeiros, excluir a alimentação do preço da passagem.

“Faz sentido e, ao fazê-lo, reduz-se o preço – que é ponto de entrada – aumentando a demanda”, explicou Bob Mann, consultor de serviços para o setor aéreo. “Não podemos nos esquecer, contudo, que a concorrência é muito forte nesse setor. Assim, muitas vezes, é preciso oferecer comida e bebida gratuitamente para atrair o passageiro”, frisou.

Comentários