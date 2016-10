Você sabia? Neymar recusou ir para o Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e Manchester United

O jogador Neymar recusou quatro ofertas de times gigantes europeus para renovar com o Barcelona. Segundo o jornal Mundo Deportivo, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City pagariam a cláusula de rescisão de seu antigo contrato de 190 milhões de euros (cerca de 684 milhões reais), mas o atacante brasileiro preferiu ficar no clube catalão.

O Paris Saint-Germain foi o time que fez a maior e mais generosa proposta. Seriam 40 milhões de euros anuais, livres de impostos, por cinco temporadas e mais 40 milhões de euros de luvas, valores confirmados pelo empresário Wagner Ribeiro, que fez o meio de campo no processo. Nasser Al Khelaifi, dono do clube francês, ainda prometeu 30% das ações de um hotel que construiria no Brasil com o nome de Neymar, mais 3 milhões de euros para pagar instalações do Instituto Neymar.

Neymar acertou a renovação com o Barcelona até 2021, por 15 milhões de euros por cada um dos cinco anos de contrato.

Comentários