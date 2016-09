Você sabia que a hora de comer pode ser mais importante do que a escolha dos alimentos que comemos?

A hora que se come pode ser mais importante do que a escolha dos alimentos ingeridos, indica um estudo apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Roma, na Itália. De acordo com Ebru Özpelit, pesquisadora da Universidade Dokuz Eylül, na Turquia, jantar menos de duas horas antes de dormir provoca grande impacto sobre a pressão arterial, sendo mais danoso que o risco de uma dieta com muito sódio.

“Nós devemos definir a frequência ideal e os horários das refeições porque como nós comemos pode ser tão importante como o que nós comemos”, disse Ebru. “Tomar café da manhã é importante, nós devemos tomar um forte café da manhã, e não devemos pular o almoço. O jantar deve ser pequeno, e não depois das 19h.”

O estudo foi conduzido com mais de 721 pacientes hipertensos, com idade média de 53 anos, e revelou que a alimentação dentro de duas horas antes de dormir mantém a pressão elevada.

Segundo os especialistas, isso pode ser explicado porque o ato de comer libera hormônios que estressam o organismo, quando ele deveria estar começando a relaxar. Pessoas que não veem a pressão sanguínea diminuir durante a noite possuem chances muito maiores de morte relacionadas a problemas cardíacos.

“Se nós comemos muito tarde, o corpo essencialmente se mantém alerta como durante o dia, em vez de relaxar para o sono”, disse Ebru.

Pressão alta.

Os resultados apontam que os pacientes que comem sem um intervalo de duas horas antes de irem dormir têm 2,8 mais chances de manter a pressão alta durante a noite. Por serem hipertensos, essas pessoas já possuem maiores riscos de problemas cardíacos, mas se a pressão não diminuir durante o sono, os riscos são maiores ainda.

“É mais perigoso. Se a pressão sanguínea não cair mais de 10% [durante o sono], isso aumenta os riscos cardiovasculares e os pacientes têm maiores chances de ataques cardíacos, AVC [acidente vascular cerebral] e doenças crônicas”, alertou Ebru.

