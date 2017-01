Você sabia que existem 59 tipos de obesidade?

Frank Sacks, professor de Nutrição em Harvard, nos EUA, gosta de desafiar a audiência quando dá palestras sobre obesidade. “Se você quer fazer uma grande descoberta, pense nisso: por que algumas pessoas perdem mais de 20 quilos com uma dieta enquanto outros que a seguem engordam um pouco?”, questiona ele.

Então, mostra os dados de um estudo que fez no qual descobriu exatamente esse efeito. O desafio de Sacks é uma pergunta que está no centro da pesquisa de obesidade hoje. Duas pessoas podem ter a mesma quantidade de excesso de peso, ser da mesma idade, mesma classe socioeconômica, da mesma raça, do mesmo sexo e, mesmo assim, um tratamento que funciona para uma não fará nada pela outra.

O problema, dizem os pesquisadores, é que a obesidade e seu precursor – o excesso de peso – não são uma doença, mas sim, como o câncer, são muitas. “Você pode olhar para duas pessoas com a mesma quantidade de excesso de peso corporal, mas que engordaram por razões muito diferentes”, relata Arya Sharma, diretor médico do programa de obesidade da Universidade de Alberta, no Canadá.

Isso pode explicar não só por que o tratamento é tão difícil e os resultados tão variáveis, mas por que o trabalho preventivo muitas vezes falha. “Se a obesidade se resume a muitas doenças, pode haver muitos caminhos para o mesmo resultado”, diz Lee Kaplan, diretor do instituto de obesidade no Hospital Geral de Massachusetts, nos EUA.

Um foco de pesquisas é descobrir quantos tipos de obesidade existem e quantos genes podem contribuir para ela. Kaplan determinou 59. Os pesquisadores descobriram mais de 25 genes com tais efeitos poderosos que, se um deles sofrer uma mutação, a pessoa tem praticamente garantida a possibilidade de se tornar obesa, disse Stephen O’Rahilly, chefe do departamento de Bioquímica Clínica e Medicina da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.

Esses transtornos, porém, são raros. “O mais provável é que as pessoas herdem uma coleção de genes, cada um deles predispondo um ganho de peso pequeno no ambiente certo”, afirma Ruth Loos, diretora do programa de genética da obesidade na Escola de Medicina Icahn, no Mount Sinai, nos EUA. Os cientistas descobriram mais de 300 desses genes alterados. “Cada um pode contribuir com apenas alguns quilos, mas os efeitos se somam para quem herdou uma coleção deles”, diz Ruth.

Existem também remédios que, em algumas pessoas, podem causar ganho de peso. Quem os toma pode não perceber que os medicamentos fazem parte do seu problema. Em vez disso, culpam a falta de autocontrole conforme o peso vai aumentando.

“Certas doenças também causam ganho de peso, incluindo hipotireoidismo, síndrome de Cushing e tumores do hipotálamo”, observa O’Rahilly.

Para ajudar as pessoas a encontrar uma maneira eficaz de emagrecer, especialistas em medicina da obesidade dizem que começam perguntando se há uma causa óbvia para o excesso de peso do paciente, como um remédio que possa ser trocado por outra coisa; se não, sugerem uma série de experimentações, começando com a opção menos invasiva. “Há 40 terapias que eu posso usar com um paciente. Vou tentar dietas, exercício aeróbico e melhora do sono. Tenho 15 opções de remédios”, declara Kaplan.

Caroline Apovian, diretora do centro nutricional no Boston Medical Center, nos EUA, diz que, para a maioria, encontrar o que funciona “ainda é um caso de tentativa e erro”. (Folhapress)

