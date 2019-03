Você sofre com os efeitos da TPM? Hospital de Clínicas de Porto Alegre está selecionando voluntárias para pesquisa

A Síndrome Pré-Menstrual, popularmente conhecida como TPM, afeta a maior parte das mulheres em idade fértil. A TPM pode impactar na qualidade do sono, alterar o humor e aumentar a irritabilidade e a sensibilidade durante o período. Essas questões serão objeto de estudo do grupo de pesquisa sobre Síndrome Pré-Menstrual do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Para fins acadêmicos, o grupo está selecionando voluntárias dispostas a relatar os impactos da síndrome na própria vida. Elas devem ter entre 20 e 45 anos, ciclos menstruais regulares sem o uso de anticoncepcional e serem sexualmente ativas, além de não utilizarem medicamentos para a depressão ou ansiedade. Após o contato, elas precisarão comparecer ao hospital apenas uma vez, para uma avaliação inicial. Para quaisquer dúvidas e informações, o grupo disponibiliza o número do telefone/WhatsApp, (51) 99934-5001, ou o e-mail, mconzatti@hcpa.edu.br.

