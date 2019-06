Você tem milhas da Avianca? Saiba o que fazer com elas se a empresa aérea não voltar mais a voar

Em recuperação judicial e, desde 24 de maio, com as atividades suspensas por determinação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a Avianca tem quatro milhões de consumidores cadastrados em seu programa de milhagem, o Amigo, segundo os dados disponíveis no site da aérea. Pelo regulamento, os participantes podem acumular pontos ao voar com a Avianca ou uma das 27 companhias aéreas parceiras, ou ao comprar em uma das 34 lojas online que também acumulam pontos para o programa da empresa. No entanto, muitos consumidores temem perder a pontuação acumulada em caso de encerramento das atividades da companhia. Especialistas, no entanto, avaliam que os consumidores não devem sair no prejuízo. Confira o que eles dizem.

1. O que acontece com as milhas se a empresa decretar falência?

Na avaliação de Igor Britto, especialista em aviação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), é pouco provável que os clientes percam as milhas se a Avianca decretar falência, já que o programa de fidelidade é considerado um atrativo para companhias interessadas na compra da aérea. Ele lembra que quando a Varig entrou em falência, por exemplo, a Gol adquiriu o programa Smiles e , hoje ele vale mais que a própria empresa, pondera o especialista.

2. Nesse caso, de aquisição do programa de fidelidade por outra empresa, as regras podem mudar?

Se o programa de fidelidade for adquirido por outra companhia, não há garantia de que os benefícios permaneçam os mesmos, já que não existe nenhuma lei que regulamente este tipo de programa no Brasil, diz Britto. Ou seja, a empresa que comprar o programa de milhagens, pode sim atribuir um valor muito inferior à pontuação acumulada pelo cliente, ou estipular um prazo de validade menor. O especialista em aviação do Idec, afirma que consumidor pode até reclamar formalmente, mas terá dificuldades para embasar a queixa, porque esses programas não são regulamentados.

3. Posso usar as milhas acumuladas nas empresas parceiras do grupo Star Alliance, mesmo que a Avianca deixe de fazer parte do grupo?

Entre as companhias aéreas que são parceiras da Avianca, 26 fazem parte do grupo Star Alliance. Para Britto, é provável que a rede aceite transportar os clientes da empresa, mesmo se ela deixar de fazer parte do grupo. Oficialmente, no entanto, a Star Alliance não é obrigada absorver os pontos dos clientes se a Avianca deixar o grupo antes de ser comprada por outra empresa, diz o especialista. Mesmo assim ele acha provável que o grupo aceite as milhagens dos clientes da Avianca pelo fato de pontuações serem financeiramente interessantes para as companhias aéreas. Na pior das hipóteses, diz Britto, os clientes da Avianca teriam direito a pedir ressarcimento, já que pagaram por essas milhas, mesmo que indiretamente. Na visão do especialista em aviação, A tendência de mercado é que o consumidor não fique no prejuízo.

4. Devo acelerar a troca das minhas milhas?

Para o advogado especialista em direito do consumidor Rodrigo Ribeiro, o ideal é que os participantes do programa Amigo tentem recuperar os pontos desde já com as empresas parceiras, para evitar maior dor de cabeça no futuro. A quem não tem planos de viagem, recomenda trocar logo os pontos por produto.

