Você trocou de carro? Saiba como fazer o seguro

Trocar de carro por um modelo mais novo é bom para qualquer motorista. Só que depois da alegria, chega a hora de pensar como ficam as despesas com o seguro. A dúvida de muitos consumidores pode ser resolvida de uma forma bem mais simples do que as pessoas imaginam.

O diretor geral de Automóvel e Massificados do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, Jabis Alexandre, esclarece que o processo costuma ser objetivo. “Quando o cliente já possui um seguro, basta entrar em contato com o seu corretor ou gerente do banco e solicitar a alteração. Esses profissionais enviarão as alterações necessárias à seguradora”, explica.

Caso semelhante ocorre quando o segurado precisa incluir coberturas ou serviços adicionais em sua apólice e até cancelar o seguro. Nesse último caso, contudo, o consumidor precisará elaborar uma carta de próprio punho para solicitar o cancelamento, informando dados pessoais (nome e RG) e do veículo (placa, ano e modelo). O documento será entregue ao corretor ou gerente do banco, que repassará as informações à companhia.

Alexandre ainda alerta que, ao solicitar a troca do veículo segurado, o cliente precisa se certificar que todos os itens instalados no carro, como som e DVD, por exemplo, também estejam inclusos no novo contrato. “Acessórios como kit gás e blindagem, geralmente, não estão inclusos nas apólices de seguro. Por isso, é importante que o consumidor solicite a cobertura adicional para esses itens no momento da atualização ou na renovação de sua apólice”, conclui o executivo.

O seguro de carro é algo bem peculiar, cujo preço varia de acordo com a demanda e informações prestadas para cálculo. Seja na hora da contratação, seja na renovação do serviço, alguns pontos devem ser observados pelo consumidor.

Especialistas apontam, em primeiro lugar, que o consumidor avalie o período que pretende permanecer com o carro. Se a ideia for vender após alguns meses, opte por uma apólice semestral. Porém, se o objetivo for ficar com o automóvel por mais tempo, o recomendável é escolher um contrato plurianual, que poderá garantir desconto de até 30%, se comparado ao anual.

Alexandre reforça a importância de escolher coberturas adicionais. É que serviços avulsos podem sair caro. O consumidor precisa analisar quais assistências adicionais são indispensáveis. Para quem viaja constantemente, a opção de guincho é aconselhável.

Pacotes de assistências.

Atenção ainda aos serviços gratuitos. A maioria das seguradoras disponibiliza pacotes de assistências, como serviços de chaveiro, encanador e eletricista já inclusos no contrato e que podem ser acionados sem custos extras, caso o segurado tenha uma emergência em sua residência, por exemplo.

Por fim, o executivo lembra dos Clubes de Vantagens. “Esses concedem aos segurados descontos em redes de estacionamentos, centros automotivos, locadoras de veículos, lojas on-line, entre outros”, explica. (AD)

