Após muitas pesquisas que fiz para entender os motivos pelos quais a cultura socialista é tão forte aqui no Brasil, pude verificar que, já nos livros didáticos da escola, temos sempre o ensinamento da visão distorcida do empresário. Este aparece sempre como o opressor, e o trabalhador como o oprimido. Mas por que, em vez de ensinarmos às nossas crianças a detestarem o lucro alheio, a detestarem seus futuros chefes, não as mostramos que, para haver emprego, necessitamos de um empregador? A conta é simples: quanto mais pessoas empreendem, mais empregos são gerados, há mais dinheiro no bolso da população e mais crescimento da economia como um todo. Essa inveja social implantada em nossas mentes desde que somos pequenos, essa cultura de que o Estado deve cuidar do seu povo como uma babá cuida do seu bebê, isso tudo pode ser curado, e sabe onde se pode encontrar a cura? Em livros de autores liberais.

Quando você faz uma leitura de Ayn Rand, consegue perceber claramente que, para poder produzir, você precisa de autorização, porém, uma autorização de quem não produz nada. Para empreender, você precisa comprovar suas contas, porém, para quem negocia não com bens, mas com favores. Para enriquecer, precisa trabalhar, enquanto quem tem o poder sobre as leis pode ficar rico por meio de sua influência.

Uma sociedade comunista caracteriza-se pela ausência de propriedade privada, então, por que se esforçar, dar seu sangue pelo seu trabalho, criar, inovar, estudar, se não ganhará mérito nenhum por isso? Quem está no poder usufrui da melhor vida, enquanto o povo sofre com a total privação de liberdade e busca da felicidade. Leia Milton Friedman, leia Ludwig Von Mises, leia Ayn Rand. Tenho certeza de que você vai gostar de conhecer o liberalismo e vai se questionar milhares de vezes antes de aceitar a forma como somos governados e até, no melhor dos mundos, trocar a camiseta vermelha pela verde e amarela.

Theodora Cioccari

Engenheira e associada do IEE

