Você vai para um cruzeiro de férias? Veja dicas de embarque para não passar vexame e curtir a viagem

A temporada brasileira de cruzeiros está a todo o vapor e, como sempre, há passageiros de primeira viagem que não sabem exatamente como funciona esse tipo de passeio. Pensando nisso, a reportagem selecionou algumas dicas para que as pessoas aproveitem as férias sem precisar passar perrengues e que curtam a experiência da melhor forma possível.

Bagagem

Segundo companhias ouvidas, a preparação já começa ao fazer as malas. As operadoras recomendam que os hospedes não levem bagagem em excesso. Como as cabines não são grandes e a temporada é durante o verão, é importante optar por roupas mais leves como shorts, camisetas, biquínis e sapatos informais e confortáveis. Esses tipos de roupas não pesam e são ótimas para quem viaja em um navio.

É importante, porém, separar um look para as noites temáticas. A programação do navio pode incluir festas do branco, tropical, noite italiana, entre outras. O ideal é checar com a companhia antes de embarcar. Caso não haja essa informação, leve peças que sejam versáteis que possam ser usadas em qualquer festa temática. Já para a noite de gala, as roupas devem ser mais formais.

Segundo especialistas, os objetos considerados frágeis, pessoais e de valor (medicamentos, joias, perfume, dinheiro, máquina fotográfica, filmadora, notebooks, smartphones, carrinhos de bebê, etc.) devem ser transportados somente na bagagem de mão, pelo próprio hóspede. Não é permitido o embarque com nenhum tipo de gerador de calor (secador, chapinha, ferro de passar, etc). No entanto, todas as cabines são equipadas com secadores. Os únicos aparelhos elétricos permitidos nas cabines são barbeadores, carregadores de bateria e computadores.

O limite máximo de bagagem no navio é de 90 kg, distribuídos em até 3 malas, sendo que será permitida apenas 1 bagagem de mão por pessoa com, no máximo, as seguintes medidas: 55 x 35 x 25 cm. Coloque uma etiqueta nas malas para identificá-las (nome, endereço, telefone do passageiro). A dica é levar uma bagagem de mão que seja uma mala pequena com rodinhas ou uma bolsa simples. Você terá que carregá-la durante todo o processo de embarque até chegar na sua cabine e isso pode demorar. Não esqueça, também, de remédios para enjoo.

Documentos

Depois de arrumar as malas, chegou a hora de separar os documentos. Sem eles, você não pode embarcar. Para cruzeiros no Brasil, os hóspedes deverão levar um dos seguintes documentos originais: passaporte (válido até o término da viagem), RG, CREA, CRM, OAB, Carteira de Habilitação, Carteira de Identidade Militar, entre outros documentos de identidade civil válidos em território nacional, desde que este esteja em bom estado de conservação.

Para embarque nos cruzeiros internacionais, que passam pelos países do Mercosul, são necessários os seguintes documentos originais: passaporte válido (mínimo de 6 meses de validade) ou RG. Já para as rotas nos demais destinos internacionais, o passaporte é o documento de identificação exigível. É dever do hóspede apresentá-lo antes do embarque e desembarque, em boas condições e com validade mínima de seis (seis) meses ou prazo de validade exigido pelo país de destino, prevalecendo o maior prazo, a fim de que sejam evitados problemas na fiscalização.

O horário de chegada, do check-in e de embarque está especificado no voucher. Se programe para chegar ao terminal no horário indicado ou até antes e leve em conta o trânsito na cidade, já que muita gente está indo para o mesmo local.

No momento do check-in, logo após entrar no navio, a maioria das operadoras oferecem o cruise card, o cartão magnético do navio. Desta forma, na recepção, basta você depositar alguma quantia no cartão ou cadastrar seu cartão de débito ou crédito e utilizar o cruise card para fazer compras no navio. Qualquer valor depositado em dinheiro e não gasto durante a viagem será reembolsado antes do desembarque. Caso você não trabalhe com cartão, é possível também levar reais ou dólares em espécie e utilizar durante a sua viagem.

Deixe seu comentário: