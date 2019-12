Esporte “Vocês são exemplos para que outros jovens possam sonhar com um futuro melhor”, diz Leite para atletas gaúchos

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Governador recebeu medalhistas no Palácio Piratini e destacou coragem e valentia dos atletas gaúchos Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador recebeu medalhistas no Palácio Piratini e destacou coragem e valentia dos atletas gaúchos - Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Atletas gaúchos medalhistas nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), JEJ (Jogos Escolares da Juventude) e Paralimpíadas Escolares, que ocorreram em 2019, foram homenageados, nesta quarta-feira (11/12), no Palácio Piratini, pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário do Esporte e Lazer, João Derly. Os atletas receberam certificados entregues pelo governador.

Ao agradecer os jovens pela dedicação e disciplina, o governador ressaltou os aspectos positivos da prática de esportes. “O esporte proporciona grandes exemplos de coragem e de valentia. Queremos que esse impacto que o esporte tem na vida de uma pessoa se reflita em toda a coletividade. Precisamos valorizar os bons exemplos que temos no RS, e vocês são os bons exemplos para que outros jovens possam nutrir esse sonho no futuro”, destacou.

Nos Jogos Universitários Brasileiros, a equipe do Rio Grande do Sul conquistou 15 medalhas (4 de ouro, 5 prata, 6 bronze) nas modalidades atletismo, judô e vôlei de praia. No Jogos Escolares da Juventude, os atletas gaúchos trouxeram 40 medalhas (10 de ouro, 6 de prata e 24 de bronze) nas competições em atletismo, badminton, judô, natação, vôlei de praia, tênis de mesa, futsal, voleibol, handebol e basquete.

Nas Paralimpíadas Escolares, foram conquistadas 72 medalhas (31 de ouro, 25 de prata e 16 de bronze) pelos representantes do RS, incluindo as modalidades atletismo, natação e tênis de mesa.

O secretário do Esporte e Lazer, João Derly, afirmou que um dos papeis da pasta é dar visibilidade aos benefícios da prática desportiva e às conquistas dos atletas gaúchos. “O RS tem se esforçado. O incentivo ao esporte é uma política pública muito importante, que mexe com a comunidade, com o imaginário de tantas crianças e jovens, e que movimenta a economia”, explicou.

Para 2020, o secretário prometeu a realização de grandes eventos esportivos: o RS será sede da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude, algo que não ocorria, no Estado, desde os anos 1970. A etapa regional ocorrerá em Gramado, de 20 a 24 de setembro. Já a etapa regional dos Jogos Universitários Brasileiros será em novembro, e o município gaúcho que servirá de sede será definido em janeiro.

A Sel (Secretaria do Esporte e Lazer) propicia a participação dos atletas gaúchos nesses eventos esportivos por meio de incentivos financeiros oriundos da Lei Pelé. A verba é aplicada nas despesas com transporte e confecção de camisetas padronizadas para as equipes.

Antes, a Sel organiza o Cergs (Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul), uma seletiva para os Jogos Escolares da Juventude, evento nacional realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A Sel também organiza o Paracergs (Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul), que é a seletiva das Paralimpíadas Escolares, evento nacional realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

