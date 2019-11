Volante do Inter, Rodrigo Lindoso classifica enfrentamento contra o Corinthians como “jogo-chave”

*Valéria Possamai

Com os mesmos 49 pontos na tabela de classificação, o jogo contra o Corinthians ganhou um elemento a mais para o Inter. À frente do adversário apenas por critérios de desempate, a partida a ser disputa na Arena Itaquera ganhou ares de “jogo-chave”, como classificou o volante Rodrigo Lindoso, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

“A gente fala que vamos para ganhar, mas o empate é bom. Se o jogo fosse no Beira-Rio, o Corinthians ia falar que viria para vencer. Não é desrespeito para ninguém. E no nossa caso, não é diferente. Vamos para tentar vencer o jogo, sem dúvida nenhuma. Temos que ter coragem para jogar. Eles conhecem bem o campo, o estádio vai cheio e é um confronto direto e que pode dizer muita coisa sobre os próximos jogos. É um jogo-chave. Hoje só dependemos de nós para a pré-Libertadores. Diretamente, a gente precisa de outro resultados. Uma vitória encaminha a gente bem”, declarou o jogador.

De última hora, o time também ganhou um reforço para a partida contra o Corinthians. Com o cancelamento de um dos amistosos da Seleção Peruana, Paolo Guerrero estará entre os relacionados para o duelo de domingo, na Arena Itaquera. Ainda com a presença incerta do camisa 9, Lindoso destacou que o time está preparado e já com substituto definido caso o peruano fique de fora: “Quanto mais jogadores à disposição, principalmente pro Zé, é bom. O Guerrero é o nosso titular. São viagens longas, hoje o futebol é alto nível, precisa do descanso. É difícil falar o que vai acontecer, não sei o que Zé pensa sobre isso. Mas temos que seguir com a gente vem fazendo na semana sem o Guerrero. Se acontecer, perfeito. Mas se não acontecer, tem o Sobis. Muda só a caraterística, a qualidade é mesma.”

Ainda neste sábado, o elenco colorado tem um último treino em Porto Alegre antes da viagem para São Paulo. Pela 33ª rodada, Corinthians e Inter se enfrentam no domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Itaquera.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas