Volkswagen apresenta Kombi elétrica que pode rodar sem motorista

No ano passado, a Volkswagen usou a maior parte de sua apresentação em Detroit (EUA) para se desculpar após a descoberta de fraude nos dados de emissão de poluentes de seus carros a diesel. Agora, ocorreu o esperado: a marca dedica grande atenção aos carros elétricos.

De acordo com Herbert Diess, presidente do conselho de administração do grupo Volkswagen, serão lançados 13 automóveis “verdes” nos próximos cinco anos. Farão parte da família I.D., apresentada, por enquanto, em forma de carros-conceito.

O protótipo da vez chama-se Buzz e, novamente, remete à Kombi clássica. É a quarta vez desde 2001 que a Volkswagen relembra sua clássica van em um “showcar”, embora ainda não tenha lançado um modelo em homenagem ao antigo furgão. O conceito tem acabamento bem cuidado. Embora seja fácil reconhecer uma antiga Kombi T1 ali, o estilo é futurista.

Como esperado, o ID Buzz segue a cartilha dos tempos modernos: sistema autônomo de condução e propulsão elétrica. É derivado da plataforma MEB, que dará origem aos futuros carros compactos da marca – o novo Gol, que deve ser lançado no Brasil neste ano, está entre eles. (Folhapress)

Comentários