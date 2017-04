Volkswagen convoca proprietários de Passat e Golf Variant para recall no Brasil

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira (10) uma campanha de recall para as últimas versões do Passat e do Golf Variant no Brasil por causa de uma falha na unidade eletrônica de controle de iluminação.

Segundo comunicado, o problema no software pode gerar diagnósticos errados ao motorista. Em caso de uma falha, pode não haver luz de advertência no painel. Os veículos com defeito foram produzidos entre 4 de novembro de 2015 e 8 de outubro de 2016.

Proprietários devem agendar a atualização gratuita da unidade eletrônica em uma concessionária. Os atendimentos começam em 12 de abril e levam cerca de 30 minutos. Quem tiver dúvidas pode se informar por meio do telefone 0800-0198866. Chassis envolvidos (não sequenciais): Passat (2016) – de GE169650 a GE249010

Golf Variant (2016 e 2017) – de GM514248 a HM511463

Comentários