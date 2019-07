Volkswagen e Ford fecham novo acordo para automóveis elétricos e autônomos

As empresas Ford e Volkswagen anunciaram, nesta sexta-feira (12), um acordo para desenvolver carros elétricos e autônomos nos Estados Unidos e na Europa. A empresa alemã e sua concorrente norte-americana já fabricam juntas um conjunto de vans e veículos utilitários, e devem aprofundar a cooperação anunciada em janeiro deste ano.

Até o momento, sabe-se que a Volkswagen investirá US$ 2,6 bilhões (US$ 1 bilhão em capital e US$ 1,6 bilhão em ativos) e comprará US$ 500 milhões em ações na Argo, empresa de inteligência artificial com plataformas para veículos autônomos baseada em Pittsburgh (EUA). Em consequência do investimento, a Ford utilizará a arquitetura de veículos elétricos da Volkswagen para construir um modelo livre de emissões a partir de 2023.

