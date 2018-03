Volta Ciclística e doação de bicicletários em Triunfo será domingo, dia 25

Dentro das comemorações dos 80 anos de Triunfo, será realizada neste domingo, dia 25/03, a primeira edição da Volta Ciclística da cidade. O evento também marcará a entrega de 10 bicicletários feitos de plástico de reuso. A doação é uma iniciativa do Projeto Bicicletários. A doação é uma iniciativa do Projeto Bicicletários, realizado pelo Cicloatividade, patrocinado pelo Sindiatacadistas e Braskem.

A ação fará parte do Dia do Ciclista de Triunfo, que contará com uma prova de ciclismo profissional pela manhã e com o passeio à tarde. A programação terá também palestra “Importância da coleta seletiva na qualidade final do reciclado”, de Alessandro Soares, da Mãos Verdes, falando sobre a importância da coleta seletiva na qualidade final do reciclado. Ao final do evento, haverá sorteio de uma bicicleta e outros brindes para os participantes, além de shows musicais.

