Volta do PIS/Cofins sobre o etanol em 2017

A partir do dia 1º de janeiro de 2017, será retirada a isenção do PIS/Cofins sobre o etanol. A mudança é decorrente do fim do benefício presente na Lei 12.859/13, que dava aos importadores e produtores de álcool um crédito para abatimento de valores durante sua comercialização.

O crédito correspondia a R$ 21,43 por metro cúbico comercializado para o PIS, e R$ 98,57 por metro cúbico comercializado para a Cofins. O benefício permanece até o dia 31 de dezembro deste ano, mas, de acordo com o governo federal, o prazo não será prorrogado.

