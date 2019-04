Voluntariado desperta lado materno de Bruna Marquezine: “pretendo adotar”

Por Gabriella Rocha*

Questionada por uma internauta, a atriz Bruna Marquezine respondeu em sua conta pessoal do Twitter que ainda pretende adotar uma criança, mas “no tempo de Deus”. Bruna atualmente está em uma missão humanitária na Angola, onde tem publicado diversas fotos com crianças e, em especial, uma menina de aproximadamente 3 anos. Nas imagens, as duas aparecem trocando carinhos e abraços.

Isso fez com que os fãs se perguntassem se ela seguirá os passos da amiga, Giovanna Ewbank, que adotou a filha após uma visita a um abrigo de órfãos em Lilongwe, capital do Malawi, em 2015. Giovanna lutou pela guarda de “Titi”, como apelidou a filha Chissomo, por mais de um ano e meio.

A morena também está envolvida em um projeto para reformar uma escola na aldeia, onde será construída uma cozinha e instalado um gerador. Até então, a atriz já arrecadou R$147 mil em doações.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

