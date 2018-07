Voo da Azul para Bariloche foi desviado após uma falha e os passageiros relataram ficar 3 horas retidos na aeronave

Um voo da Azul Linhas Aéreas de Campinas (SP) para Bariloche, na Argentina, foi desviado para Neuquén, a capital da Província da Patagônia, por problemas técnicos e os passageiros relataram ter ficado ao menos 3 horas dentro da aeronave sem a permissão de desembarque.

O voo AD9310 partiu no domingo de Viracopos, mas retornou para o mesmo aeroporto 13 horas depois. O voo daquela dia de Bariloche para Campinas foi cancelado.

“A azul nos proibiu de desembarcar em Neuquén, onde fez pouso emergencial por falha no sistema de-ice, e após manter os passageiros em cárcere por 3 horas dentro do avião (em Neuquén), obrigou todos a retornar para Campinas. Assim, 13h depois de termos decolando de Viracopos (12:50 1/7), [nós] aterrisamos às 01:15 de volta no mesmo aeroporto”, disse a passageira Fernanda Noethen.

Em um áudio gravado pelos passageiros é possível ouvir um funcionário da companhia que informa no sistema de som da aeronave sobre Neuquén não ter naquele momento o serviço de imigração para os estrangeiros que desembarcam.

“Não tem imigração. Não vai ter imigração para poder desembarcar os senhores aqui”, disse o funcionário pelo sistema de áudio.

Segundo a passageira, o desembarque não foi autorizado para evitar que a aérea tivesse de arcar com os custos alfandegários extras.

“Poderíamos ter desembarcado em Neuquén, porém, a Azul não acionou o serviço alfandegário daquele aeroporto para não ter que arcar com todos os custos daí advindos”, afirmou Fernanda. Ela disse ter ouvido isso [custos extras] de um policial federal argentino.

O que diz a Azul

Em nota, a aérea brasileira confirmou que o voo AD 9310, de Campinas para Bariloche, alternou a rota para Nequén devido a um “problema técnico” no domingo.

Em virtude disso, o voo AD 9311 que partiria de Bariloche para Campinas foi cancelado no mesmo dia.

A Azul disse ainda “ que prestou toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac e que reacomendou seus clientes em um voo reforço na manhã de segunda-feira. A azul lamenta eventuais transtornos ocorridos aos clientes e ressalta que ações como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações”.

A Azul foi questionada sobre a funcionária que não se sentiu bem e sobre o fato de o desembarque não ter ocorrido para que a empresa pagasse custos extras. A empresa manteve o posicionamento acima, que não cita estes casos relacionados pela passageira.

