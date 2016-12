Voo de Xuxa é atingido por raio e faz pouso de emergência em Brasília

Uma semana após a tragédia aérea que devastou o Brasil com o voo da Chapeoense e um dia após um helicóptero cair em São Paulo com uma noiva que estava indo para seu casamento, Xuxa levou um susto com problemas no voo em que estava nesta segunda-feira (5). A apresentadora saiu do Rio de Janeiro para inaugurar uma unidade de sua casa de festas no Piauí, mas o jatinho em que estava foi atingido por um raio e teve que fazer um pouso de emergência em Brasília.

A apresentadora compartilhou no Facebook um vídeo em que aparece usando uma máscara de emergência durante o voo. “Gente, perdão. Não poderei chegar ao Piauí. Nosso avião foi atingido por um raio e fizemos um pouso de emergência em Brasilia. Desculpa, Casa X”.

De acordo com a assessora de imprensa de Xuxa, as quatro pessoas que estavam no jatinho estão bem. “O jato foi atingido por um raio, teve uma pane e eles fizeram um pouso de emergência em Brasília, mas está tudo bem, graças a Deus. Todo mundo que estava no jato está bem, ela estava com a Mônica (empresária), o Juno e o José Carlos (sócio da Casa X)”, contou Tatiana Maranhão.

“Obrigada pelo cuidado, pela lembrança, também estou nervosa, mas, graças a Deus, está tudo certo. A gente viu que tinha desviado a rota, então mandei uma mensagem para ela. Quando pousou, ela disse: ‘Agora já está tudo bem’. A Xuxa viaja muito de avião, então ela tem uma tranquilidade nessas horas de pânico, mas acredito que não tenha sido nada tranquilo na hora”, completou a porta-voz.

Já a assessoria de imprensa da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), explicou que “todos os fatores atmosféricos interferem no voo de certa forma, porém, todos são previstos no projeto da aeronave para que o voo ocorra de forma segura. A aeronave certificada para voo por instrumento é capaz de voar dentro de nuvens e sob chuva, por exemplo. Quanto ao vento, os limites aplicáveis para pouso e decolagem para cada aeronave são informados no seu manual de voo”.

Após o susto, Xuxa relatou: “Foi bastante difícil, foram alguns minutos em que a gente passou o maior sufoco. Consegui gravar algumas coisas… Estava gravando para mandar para a minha filha porque estava gravando um arco-íris, mas não consegui mandar a mensagem nem para a minha filha, nem para ninguém porque fiquei nervosa”.

“Está todo mundo aqui muito abalado, as pessoas estão chorando. Saí da sala porque está todo mundo tremendo, foi bem difícil tudo. Saí para poder falar porque devo uma explicação para as pessoas que estão me esperando no Piauí. Sem condições (de ir). Vocês me desculpem. Pensei muito na minha filha e na minha mãe. A gente não pode deixar as coisas para amanhã, devemos fazer tudo hoje”.

Xuxa não vai seguir viagem para Piauí e está em Brasília. A apresentadora deve voltar para casa, no Rio de Janeiro, ainda nesta segunda-feira (5). A inauguração da casa de festas será remarcada.

No vídeo feito no avião, Xuxa aparece com o cachorrinho Dudu em seu colo. O vídeo foi gravado pelo namorado da apresentadora, o ator e cantor Junno Andrade. Nas redes sociais, os fãs deram palavras de apoio para a rainha dos baixinhos. “Que horrível, que Deus abençoe a todos e tudo fique bem!”. “Que susto, Xuxa, que bom que vocês estão bem”. “Fica bem, rainha”, escreveram os internautas.

