Voo mais longo do Mundo entre Nova York e Sidney dura 19 horas, sem escalas

O voo mais longo e sem escalas da história da companhia Qantas Airways, percorreu mais de 16 mil quilômetros em 19 horas, entre Nova YorK e Sydney. O trajeto se tornou um verdadeiro laboratório voador.

O Dreamliner da Boeing pousou na Austrália, neste domingo, transportando 40 passageiros na classe executiva. Alguns deles serão monitorados durante 21 dias para acompanhar os efeitos físicos e psicológicos da longa viagem de avião. Além disso, para implementar a rota, a Qantas precisa de um acordo especial com a tripulação para trabalhar por mais de 20 horas seguidas.

Um jornalista da Bloomberg participou da experiência e descreveu os bastidores do voo. Segundo Angus Whitley, o principal desafio da tripulação e dos passageiros, formados em sua maioria por funcionários da própria companhia aérea, era a adaptação ao fuso horário australiano e a necessidade de se manter acordado. Logo após a decolagem do Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, todos a bordo foram orientados a seguir o relógio de Sydney e a não cochilar.

Durante a viagem, as luzes permaneceram acesas e a instrução era para permanecer acordado por no mínimo seis horas, quando seria noite na Austrália. De acordo com o jornalista, a recomendação causou problemas para alguns passageiros, que não conseguiram seguir as instruções e evitar o sono. Mesmo sendo o meio do dia em Sydney, já estava perto da meia-noite em Nova York.

Seis passageiros da Qantas foram escolhidos para seguir um cronograma especial de atividades, para comer e beber, fazer exercícios e dormir em horários pré-determinados. Eles usaram leitores de movimento nos pulsos e foram orientados a registrar sua rotina durante a viagem. Os escolhidos já estão em observação há alguns dias.

Voo mais longo acirra concorrência entre empresas

A façanha de ter o voo comercial mais longo do planeta vem despertando uma guerra entre companhias aéreas. O recorde de quilômetros percorridos nos ares, sem escalas, foi quebrado três vezes desde 2016. É um ritmo bem acima do padrão histórico de quebra desses paradigmas, eventos que costumavam ocorrer uma ou duas vezes por década.

Para quem tem pavor dos voos ‘pinga-pinga’, trata-se de uma ótima notícia. Para quem detesta a sensação de ficar horas preso numa cabine com uma porção de gente desconhecida, a 11 mil metros acima do mar, nem tanto.