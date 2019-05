Voos entre Brasil e Argentina são cancelados por causa da greve nacional contra o presidente Macri

Todos os voos entre Brasil e Argentina desta quarta-feira (29) foram cancelados devido à greve geral contra o presidente Maurício Macri. Estavam previstos anteriormente 26 voos que partiriam do Brasil e pousariam no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, e mais dois na cidade de Córdoba das companhias Azul, Latam Brasil, Gol e Aerolíneas Argentinas. A suspensão dos serviços afeta todos os aeroportos argentinos. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

Esta é a quinta paralisação contra Macri desde que o presidente assumiu a Casa Rosada em 2015. A mais recente aconteceu em 30 de abril.

Em Buenos Aires, foram suspensos nesta quarta-feira os serviços de transporte público, enquanto não funcionavam escolas, universidades nem bancos. Os hospitais atenderam apenas casos de emergência. Com várias ruas vazias e poucos estabelecimentos comerciais abertos dentro da capital, diferentes acessos à maior cidade argentina eram bloqueados por piquetes de organizações sociais e partidos de esquerda. A polícia foi mobilizada para evitar o bloqueio total do trânsito.

Convocados para a paralisação pela poderosa central sindical Confederação Geral do Trabalho (CGT), sindicatos desejam a redução dos impostos e aumentos salariais alinhados com o índice inflacionário de 55% por ano. Também protestam contra o aumento do desemprego, que em 2018 fechou com índice de 9,1%. A pobreza afeta 32% da população.

Segundo o Ministério da Fazenda argentino, o país perde 40 bilhões de pesos argentinos (equivalente a cerca de R$3, 6 bilhões) por conta da greve. O valor equivale a 0,22% do Produto Interno Bruto (PIB) anual do país.

Tarifas de serviços

As tarifas de serviços altas são outro alvo dos protestos, já que as fortes elevações registradas nos últimos anos, com as quais o governo tentou reduzir seu déficit, são uma das causas de a pobreza ter atingido 32% da população neste ano, segundo dados oficiais.

Macri almeja se manter na presidência na eleição de outubro, mas a queda nas pesquisas provocada pela crise econômica mostra que será difícil. A fórmula peronista de Alberto Fernández e da ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner lidera na maior parte das sondagens.

Além dos aeroportos, e não havia exportação de grãos a partir dos portos da área de Rosario, uma das regiões agroindustriais mais importantes do mundo.

Os efeitos da paralisação também foram sentidos no esporte: a final da Recopa Sul-Americana, que deveria ser disputada pelo local River Plate e pelos brasileiros do Atlético Paranaense, foi adiada para quinta-feira.

