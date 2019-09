Os integrantes do Movimento 5 Estrelas aprovaram formar novo governo de coalizão da Itália com o Partido Democrático (PD). A votação ocorreu pela internet, e cerca de 80% dos militantes do partido – considerado antissistema e antigo rival do PD – autorizaram o apoio. Com isso, o premiê Giuseppe Conte, reconduzido ao cargo, terá mais facilidade para iniciar o novo governo.