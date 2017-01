Votação do 2º turno é encerrada em mais de 40 cidades

Na maior parte das 57 cidades onde há disputa do segundo turno das eleições para prefeito e vice-prefeito, a votação terminou às 17h em mais de 40 cidades.

Apenas os municípios de Roraima, do Amazonas, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia e do Acre continuam com a votação a contagem dos votos em função da diferença de fuso e por causa do horário de verão, que não é adotado em todo o País.

Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia iniciarão a apuração a partir das 19h, no horário de Brasília, e os do Acre, às 20h.

A votação começou às 8h (horário local). Desde as 8h, mais de 32 milhões de eleitores voltaram às urnas.

Urnas trocadas

Conforme o último boletim do Tribunal Superior Eleitoral, menos de 1% do total de 90.532 urnas precisaram ser substituídas. Foram 711 trocas de equipamentos. No entanto, em nenhum local, a votação precisou ser manual até as 15h47 de hoje.

Boca de urna

A prática de boca de urna liderou as ocorrências envolvendo eleitores. De 260 registros de irregularidades, 175 eram de aliciamento de pessoas. Também foram identificados casos de divulgação de propaganda e transporte ilegal de eleitores.

No total de ocorrências, o Ceará é o estado com o maior número, com 185 registros, sendo uma prisão. O maior número de eleitores presos até agora foi no Rio Grande do Sul. Todos foram detidos por boca de

urna e divulgação de propaganda. (ABr)

Comentários