Mais de 400 pessoas foram mortos ou feridos na violência durante três dias de votação das eleições parlamentares de outubro no Afeganistão, informou a ONU nesta terça-feira (6). Os números indicam que essas eleições foram as mais violentas já registradas no país. A grande maioria das 435 vítimas – 56 mortos e 379 feridos – aconteceu no primeiro dia de votação.