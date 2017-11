Vou choooraaar…

Um gerente do banco Santander em uma agência do Setor Bueno, bairro nobre em Goiânia (GO), é suspeito de uma fraude milionária contra clientes com contas abastadas, dentre eles artistas: uma conhecida dupla sertaneja da região e até o cantor Leonardo. O bancário – que há semanas não comparece à agência – teria sacado altos valores, por meio da falsificação de assinaturas. O prejuízo é estimado em R$ 16 milhões. Há citações de saques de R$ 70 mil, R$ 200 mil e até R$ 1 milhão. A Coluna teve acesso a um dos mais de 20 boletins de ocorrência lavrados na 4º Delegacia de Polícia. Os investigadores informam que as investigações avançaram e que o gerente vai prestar depoimentos nos próximos dias.

Do caixa

“A instituição informa que tem interesse na identificação de responsáveis e apoiará integralmente a investigação pelos órgãos de segurança pública”, resumiu o Santander.

A dois

O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra, reuniu-se com o presidente Michel Temer na segunda-feira. Oficialmente, a privatização da Eletrobras. A sós, a fritura no cargo.

Papuda News

Em uma cela-dormitório no presídio da Papuda desde junho, o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) gastou R$ 41 mil da cota para divulgação de atividades desde então.

Sob a lei

O deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) aproveitou as regalias de interino na presidência da Câmara. Na quarta-feira passada, ele decolou de jatinho para Belo Horizonte (MG).

Delegado & Bigode

Seria exagero dizer que o delegado Fernando Segóvia é o homem da base de Temer no comando da PF (Polícia Federal), mas não é errado afirmar que ele assume a direção da polícia mais prestigiada do País com o aval da classe política – e em especial, não recebeu “bola preta” do PMDB de Temer. Ele foi apadrinhado por José Sarney.

Você leu

Segóvia esteve com Sarney há meses e ouviu do veterano – que saiu da política mas não deixou o Poder – que seria o escolhido na sucessão de Leandro Daiello. Também ascendeu com o apoio do ministro da Justiça, Torquato Jardim. A Coluna antecipou o nome do delegado no dia 15 de setembro.

Afago e desabafo

A pré-candidatura da deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) à Presidência da República dividiu os aliados petistas. A presidente da legenda, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), a celebrou como “grande quadro político”. Já o líder do partido no Senado, Lindbergh Farias (RJ), resumiu: “Acho um erro”.

Ninguém quer…

Proposta pelo senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e vista como retaliação ao Ministério Público, a CPI dos Supersalários do Ministério Público e do Judiciário “subiu no telhado”.

…Encrenca

O requerimento de criação da CPI, assinado por 44 senadores, foi lido pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE) dia 27 de setembro. Mas até hoje nenhum partido indicou integrantes.

Deu de sonsa

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deu uma de sonsa e cabe ao Congresso Nacional cair ou não nessa. Ela poderia se dizer sob suspeição para se posicionar contra a PEC (proposta de emenda à Constituição) 412/2009 que dá autonomia orçamentária e administrativa à PF. Dodge representa a categoria dos procuradores que, declaradamente, disputam o poder de inquérito com delegados, inclusive com lobbies na Câmara e no Senado.

Retardatários

Três Tribunais Regionais Eleitorais – Acre, Paraíba e Rio Grande do Sul – ainda não enviaram a folha de pagamento dos magistrados ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Em agosto, a presidente do órgão, ministra Cármen Lúcia (que também comanda o Supremo Tribunal Federal), assinou uma portaria que obriga os tribunais a divulgarem os vencimentos de seus integrantes.

Sem previsão

À Coluna, a assessoria do CNJ informou que todos os tribunais de Justiça e superiores já enviaram os contracheques dos magistrados, mas não prevê como e nem quando esses dados serão divulgados, conforme determinou Cármen Lúcia há três meses.

Xerifado em festa

Procuradores de todo o País passaram cinco dias no luxuoso Enotel Resort & Spa, em Porto de Galinhas (PE). Com o tema curioso “O MPF na Defesa da Ordem Econômica”, o evento teve carnaval fora de época, degustação de vinhos e treino funcional na praia.

Ponto Final

Vergonha alheia do choro do ex-deputado Henrique Eduardo Alves em seu depoimento à Justiça.

