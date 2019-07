“Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter no sábado (20), para acusar a imprensa de “distorcer” suas palavras e de “morrer de saudades do PT”. “Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar”, postou. Bolsonaro tem sido criticado – e ironizado – após uma série de declarações desastradas que deu ao longo da última sexta-feira (19). As informações são da revista Veja.

Durante um café da manhã com correspondentes internacionais, o presidente afirmou que é “uma grande mentira” dizer que há fome no Brasil. Mais tarde, recuou, afirmou que “alguns passam fome” e culpou a imprensa pela repercussão ruim de sua fala. Também na sexta, no mesmo evento, um áudio vazado mostra Bolsonaro dizendo ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni: “Daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara”. O governador em questão, Flávio Dino (PCdoB), e outros políticos nordestinos condenaram a declaração.

No sábado, o presidente acusou a imprensa de pintá-lo “como inimigo”. “Nenhum presidente recebeu tanto jornalista no Planalto quanto eu, mesmo que só tenham usado dessa boa vontade para distorcer minhas palavras, mudar e agir de má-fé ao invés de reproduzir a realidade dos fatos.”

Sobre as críticas aos petistas, Bolsonaro, que completa sete meses no poder no fim de julho, disse que “não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados”. “Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados”, escreveu.

Alcione cobra respeito a Bolsonaro

A cantora Alcione foi às redes sociais no sábado para criticar a fala do presidente Jair Bolsonaro, que, jocosamente, referiu-se ao Nordeste como “Paraíba”, e exigiu “respeito” do político. A declaração da artista foi endossada por outros famosos, como a cantora Daniela Mercury, o escritor Xico Sá e a influenciadora Thaynara OG.

“Presidente Bolsonaro, não votei no senhor e não me arrependo. Eu sou uma brasileira que não torço contra o governo, porque não sou burra. Mas meu avô já dizia, quem quer respeito, se dá. E o senhor não está se dando ao respeito. O senhor precisa respeitar o povo nordestino. Respeite o Maranhão”, afirmou Alcione, vestindo uma camisa com a estampa da bandeira do estado. Alcione afirmou ainda que o “pensamento é uma força” e o político deve temer o pensamento de milhões contra ele.

Daniela Mercury endossou o pronunciamento. “É isso aí, amiga! Somos mais de 56 milhões de cidadãos! Viva o Nordeste!”. Thaynara também pediu respeito. “É inadmissível que o presidente se dirija a nós, povo nordestino e maranhense, de forma discriminatória e ofensiva”, disse. Xico Sá seguiu a mesma linha. “Viva o Nordeste e que a Democracia plena volte ao Brasil.”

